曼聯大炒李斯特城　般費再造3球成紅魔傳奇

周一(17日)凌晨英超，曼聯作客3比0大炒李斯特城，近況大勇嘅般奴費南迪斯繼續單天保至尊，繼上周中歐霸盃連中三元後，今場再交出1入波同2助攻。呢位葡萄牙中場喺英超累積50+入波及助攻，係曼聯史上第6人，同朗尼、傑斯、簡東拿、碧咸、史高斯睇齊，躋身傳奇行列！

曼聯今場信心十足，基斯甸艾歷臣23分鐘曾妙射中柱，不過28分鐘仍先開紀錄，海倫接應般費妙傳單刀射入，攻入佢2025年第1個入球。67分鐘，阿歷真度加拿祖又接應般費傳送快射建功，而般費喺90分鐘禁區頂抽入，為曼聯錦上添花。

Opta數據顯示，般費效力曼聯5年來，喺英超交出50次助攻，同期僅少於穆罕默德沙拿(61次)同奇雲迪布尼(57次)，而且般費同時仲有62個英超入波。兩項數據都達到50+，曼聯史上只有朗尼、傑斯、簡東拿、碧咸、史高斯5大名宿做到，般費就係第6人。

曼聯名宿堅尼早前批評般費唔係好領袖，亦做唔到曼聯救世主，般費就喺近7場入7球作回應，佢賽後再被問到堅尼嘅質疑，般費表示：「聽到呢啲說話當然唔開心，但我會以正面態度去睇，知道自己有地方改善。我好尊敬堅尼，我會接受佢嘅意見，但我會用自己嘅方式去踢。」