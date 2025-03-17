利物浦5日內痛失雙冠　隱形沙拿延續決賽宿命

周一(17日)凌晨英聯盃決賽，利物浦喺被一致睇好下不敵紐卡素，5日內痛失2個冠軍機會。今季表現神勇嘅穆罕默德沙拿，喺決賽表現反常全場隱形，踢足90分鐘但0射門同0創造機會，生涯11場決賽未試過有非12碼入波，唔少球迷熱議係「齋戒月」影響沙拿表現。

沙拿今季不斷用入波同助攻引領利物浦前進，不過近期表現下滑，上周歐聯16強對巴黎聖日耳門(PSG)被對手完全凍結，最終「紅軍」輸波出局。今場決賽對紐卡素，沙拿0次射門同0次創造機會，係佢利物浦生涯首次踢足全場而喺呢兩項數據「食蛋」。

沙拿被譽為當今最強前鋒之一，但佢踢決賽嘅表現往往會打折扣，統計顯示沙拿歷來踢過11場決賽，但只喺2019年歐聯同2022年社區盾靠12碼入波，從來未曾喺決賽生波情況下入波。

沙拿嘅反常表現引起球迷熱議，由於依家正值「齋戒月」，作為穆斯林嘅沙拿同伊巴希馬干拿迪，按照習俗由日出到日落期間禁止進食，利物浦亦特別為兩人更改訓練內容幫助適應，有球迷認為呢個係沙拿近期跌watt嘅原因。