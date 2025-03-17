安洗瑩今季保持不敗重奪全英冠軍：我是女王

羽壇「世一」安洗瑩周日(16日)在全英羽毛球公開賽續顯霸氣，成功逆轉世界第2的中國名將王祉怡，時隔一年重奪全英錦標，袋走今季第4冠，並保持今季不敗紀錄，賽後霸氣大喊：「我是全英賽女王！」

全英賽女單爭霸上演世界前2球手對決，「一姐」兼奧運冠軍的安洗瑩今季表現強勢，未逢敵手，但今仗遇上王祉怡都被迫出「真功夫」，雙方爭持激烈，鬥走馬拉松式的95分鐘，安洗瑩首局受到右腳傷勢影響，步伐較以往遲緩，其後逐漸調整，最終在落後一局的情況下，以13比21、21比18及21比18力挫王祉怡，繼2023年後第二次在全英封后，也成為南韓史上首位在全英賽累積兩冠的女單球手。

安洗瑩踏入2025年未輸過，全英賽是她今年收穫的第4個冠軍，並保持了開季以來20連勝的紀錄。她賽後受訪時也難掩興奮心情：「實在是不可思議，很難形容今天這場比賽，能夠奪冠令我感到很幸福，雖然比賽過程很艱難，但我相信自己，並抱着不斷前進的信念。」她更識英雄重英雄，稱讚王祉怡是一位非常出色的球手，並讓她發揮了自己的極限。

安洗瑩不斷激動震臂，她續稱:「比賽未能按照我的計劃進行，讓我更加疲累，第二局比賽時腦裡湧現很多情緒，但唯一想法就是不要放棄。我想展示從去年淚流滿面的結局中所學到的教訓，很高興今天有回報，這個勝利對我職業生涯有很意義，我為自己感到自豪。」

至於男單方面，中國的世界「一哥」石宇奇則在決賽以直落兩局21比17及21比19擊敗了中華台北的李佳豪，時隔7年再次獲得全英冠軍。狀態極佳的石宇奇是於2018年曾擊敗林丹奪冠，而這也是他今季第二個1000級賽事冠軍。