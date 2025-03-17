當錫復出轟33分　湖人擊敗太陽止4連敗　

NBA球隊湖人於主力勒邦占士缺陣下，但周一（17日）仍憑另一球星當錫交出33分、11籃板和8助攻的全能數據，以107比96擊敗太陽，終止4連敗頹勢。「紫金軍團」暫時排在西岸第5位，周二（18日）將「背靠背」面對馬刺。

湖人近期受到傷病困擾，勒邦占士、八村壘等球員持續因傷缺陣下，早前經歷4連敗。不過球隊今場卻有當錫挺身而出，這名早前由獨行俠加盟的球星，上場對金塊輪休未有上陣，今場復出即轟下33分，還貢獻11籃板及8助攻，當中罰球更14射13中。此外，射手利夫斯亦交出28分，加上對方主將比爾奧上半場傷出下，最終湖人以11分之差輕取太陽，重返勝軌；後者則吞下近4場第3敗，排在西岸第11位，能否趕上附加賽尾班車仍未知之數。

當錫賽後受訪時，直言自己表現仍有提升空間：「我們知道必須打得更好，狀態雖還沒到百分百，但每天自己都感覺更好。」至於其隊友利夫斯則不忘大讚當錫今場的表現：「他是聯盟頂級射手、傳球手，場上所見的化學反應是真實存在的。我要向他致敬，他打了一場精彩的比賽。」