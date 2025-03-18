15歲港產女車手余穎童挑戰英國少年錦標賽

現年15歲的港產少女車手余穎童(Katrina)，即將迎來個人賽車生涯新一頁，將代表英國車隊Tim Gray motorsport出賽，參加2025年英國Ginetta少年錦標賽(Ginetta Juniors Championship)。這將會是她賽車生涯的一個重要里程碑，將是首次跳出小型賽車，駕駛體質大數倍的前置引擎，後輪驅動賽車作賽。Katrina將於4月5至6日在英國著名的Donington Park賽道舉行的首輪比賽中亮相。

參加這項英國"One Make Race"賽事的余穎童，將會首度體驗賽車比賽及爭取更多經驗。她的第一個賽車賽季將是主力學習的一年，她的目標是在2025年繼續參加高級小型賽車比賽的同時，在合共七輪賽事的英國Ginetta少年錦標賽中爭取比賽經驗及成績。隨著她努力追求衝上賽車運動巔峰的終極目標，本年賽季將為她的職業生涯打下堅實基礎，她的目標是進入四級方程式賽事，這將是她的賽車生涯的下一步。

雖然這將是Katrina自2019年參加比賽以來，第一次挑戰小型賽車以外的賽車比賽，但余穎童已通過參與“More Than Equal”車手培育計劃，取得不錯的開始。透過參與各式各樣的訓練營，Katrina已學習並磨練出如何應對年輕賽車手的心理和身體要求的技巧。

Ginetta少年錦標賽是英國首屈一指的針對14至17歲青少年的賽車比賽，以提供不同的賽道體驗和男女混合比賽來培養年輕人才。一直以來，有很多著名的賽車手都是在Ginetta少年錦標賽中展開他們的賽車生涯，繼而進入更嚴格、更具挑戰的賽車運動領域。其中一位最著名，曾參加過Ginetta少年錦標賽的車手，就是現役麥拿侖車隊的一級方程式賽車手諾里斯(Lando Norris)，他曾於2014年的賽事中獲得當季全年總季軍的成績，勝出過四場比賽並贏得當年的新秀盃。

2025年Ginetta少年錦標賽將迎來一個緊張剌激的賽季，全數參賽車手均是駕駛全新推出的G40 Junior Evo賽車，這款賽車是為尋找賽車的明日之星的特別設計出來。這款性能超卓的賽車是基於Ginetta廣受好評的G40平台打造，給首次從小型賽車車手，或沒有賽車經驗的新手體驗賽車運動的最佳踏腳石。G40 Junior Evo賽車外型漂亮、車頭備有高效能的空氣動力學組件，並取消前方車燈等符合道路法規的功能。令這款較為純粹的賽車對車手來說，成本更便宜和更易於操控。每輛G40 Junior Evo賽車都配備容積1.8公升的福特引擎，可輸出100匹馬力，並搭配專為平穩和精準換檔而設計的六前速波箱。這樣的機械設計確保比賽具有公平的競爭環境，競爭的分野將取決於車手的天賦和決心。

Ginetta少年錦標賽大多數的比賽將會在英國各地巡迴舉行，但今年，Ginetta少年錦標賽將自2006年以來，首度有賽事在英國以外進行。這將令一眾參賽的少年車手更感興奮，他們將會前往荷蘭標誌性的Zandvoort賽道，參加7月26至27日間進行的第四輪賽事。支持余穎童的車迷，可以透過官方GinettaTV直播收看整個賽季的所有分站賽事。