香港七欖3.28啟德展開激戰　港女隊盼銀劍賽主場奪冠

香港國際七人欖球賽2025將於下周五（28日）盛大展開一連3日激戰，賽事移師至擁有5萬個觀眾座位的啟德體育園主場館上演。香港女子七欖代表隊周二（18日）早上進行公開操練，將出戰七欖賽同期舉行的銀劍賽，隊長陳穎對主場作戰倍感興奮，「希望在主場球迷面前贏得冠軍！」

港隊去年擊敗中國及泰國隊、以兩連勝姿態進軍決賽，惟再對中國隊惜敗取得亞席，而今屆將與世界排名第18位的哈薩克斯坦和第54位的泰國隊爭奪冠軍。港隊教練魏翊軍誓言目標主場奪冠：「我們每年都會在亞巡賽上相遇，儘管這兩支球隊都非常有競爭力，但這次在主場作戰目標固然是拿下冠軍。在全新的場館和5萬觀眾面前比賽難免會有壓力，而關鍵在於如何將其為動力，我相信我們的球員屆時會有好表現。」港隊將於周日（23日）公布正式出賽的13人決選名單。

香港七欖代表隊於本月初到南非出戰兩站世界挑戰者系列賽，世界排名第17位的女子隊在12支參賽球隊中以第10名完成賽事。球隊返港後周二（18日）在體院進行歷時約90分鐘操練，其中於去年10月份晉升為隊長一職的陳穎，在南非站比賽中不幸受傷，是日復出進行部分訓練，對於即將主場亮相她表示：「我們在南非站整體發揮不錯，我們從中學習到許多，雖然未能晉級，但會讓我們在今屆香港七欖更渴望勝利。至於在啟德主場館作賽預計將非常震撼，我們都十分期待在這裡比賽。」另一隊長高香慧認為球隊對銀劍賽對手哈薩克及泰國隊十分熟悉，「只要專注執行球隊的戰術，抓住一些關鍵時刻，就能提升取勝機會。」至於全運會亦將於今年底主場舉行，兩人亦表示會全力備戰。

同樣於南非站受傷導致腦震盪的莊嘉欣，今日亦有出席球隊訓練，表示已無大礙：「比賽尾段與對手發生碰撞暈倒在地，其後得知有5至6分鐘失去意識。」莊嘉欣曾於去年七欖「達陣」，期望今屆在新場館再創佳績，又指5萬球迷觀戰不成壓力：「希望3場比賽取得全勝，亦好好投入並享受賽事氣氛，當然期望能有多幾次達陣！」