艾歷臣宣布夏天離曼聯　拒效力其他英超球隊

曼聯同中場基斯甸艾歷臣嘅合約夏天到期，呢位丹麥國腳周三(19日)宣布，佢預期夏天離開曼聯尋求新挑戰，並表明唔考慮加盟其他英超球隊。33歲嘅艾歷臣強調，自己仲有能力喺歐洲頂級賽事踢多幾年，傳聞佢可能重返成名母會阿積士。

艾歷臣喺2022年加盟曼聯，今季27次為球隊上陣，最近2場聯賽亦擔任正選，正為丹麥備戰歐國盃嘅佢，周三接受《TV Sport》訪問證實：「我冇聽過球會提出任何(續約)條件，所以我相信合作會完結，依家只得1條路，我已決定搵新挑戰，去邊度仲未決定。」

曾效力過熱刺同賓福特嘅艾歷臣，表示唔打算效力其他英超球隊：「我嘅打算係離開英格蘭，我亦唔諗住去美國，希望繼續留喺歐洲；返丹麥亦都未係時候，我覺得自己仲有能力喺歐洲踢多幾年。我會睇下有咩選擇最適合我同我家人。」

艾歷臣喺阿積士青訓出身，據荷蘭媒體報道，阿積士有意喺夏天向自由身嘅艾歷臣開出合約，有望喺相隔12年後再度合作。艾歷臣喺2021年歐國盃期間，曾於比賽期間心臟病發幾乎喪命，康復後奇迹重返球場，近3季為曼聯上陣99場攻入7球。