網壇大控訴！球員工會PTPA指控四大組織壟斷

以塞爾維亞球王祖高域為首創立的職業網球運動員總會(PTPA)，周二（18日）發出聲明，指控一眾網球組織包括男、女子巡迴賽的ATP及WTA，以及國際網球聯會ITF及ITIA的壟斷性控制。

PTPA的訴訟指，管理這項運動的組織「完全控制着球員的薪酬及工作條件」，存在系統性虐待，反競爭行為，以及對球員福利長達數十年的公然漠視。指控亦針對着監督四大滿貫賽事及其他職業業賽的管理機構「限制了錦標賽的獎金，並限制了球員在場外賺錢的能力。」

「網球運動已被破碎」PTPA執行總監納斯亞表示:「在被告宣傳的華麗外表背後，球員被困在一個不公平制度中，這個制度剝削了他們的才能，壓制了他們的收入，危及了他們的健康及安全。我們已力盡所有對話改革途徑，管理機構迫使我們要用法律途徑追責，修復這些系統缺陷不是為破壞網球，而是為了守護這項運動。」聲明列出了他們針對的涉嫌濫用職權行為。

除了在獎金及收入等方面的指控之外，亦漠視球員的身體表現，「讓他們在100度華氏的高溫下比賽，忍受凌晨3點結束的比賽，使用不同的、容易受傷的網球比賽」。同時，PTPA還提到肖像權、贊助限制及嚴格排名積分制度的問題；聲明還聲稱侵犯了球員的私隱「球員受到侵入私穩，個人設備搜查，半夜隨機藥物測試及沒有法律代表的審訊」。

職業網球運動員總會的行動獲得超過250名頂尖球手支持，包括多位列於世界排名20位的球員。除了祖高域及加拿大的普斯比施外，波蘭男將哈卡茲、突尼西亞女將積芭、美國女將馬蒂克及唐辛和中國的鄭賽賽都是PTPA的執委會成員。

此聲明發出後，兩大主要巡迴賽組織ATP及WTA均回應上述球員工會的起訴，強調指控亳無根據，並對存在誤導性感到遺憾。