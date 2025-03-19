【女子歐聯】英超內訌　車路士先下一城

女子歐聯8強首回合上演「英超內訌」，由曼城女足主場迎戰車路士女足。呢場亦係兩軍連鬥4場嘅第2仗，車仔女足唔單止啱啱擊敗對手，而且今季表現極之穩定，食住個勢今仗有力搶先機，直取客勝。（周四凌晨4時開賽）

雙方可謂冤家路窄，13日內要連鬥4場，今仗係第2仗；首仗係上周六女子英聯盃決賽，當時車仔女足贏2比1，先取一盃，心理上亦先贏一仗。查實車仔女足今季表現出色，唔單止喺聯賽一枝獨秀，16輪保持不敗兼贏咗14仗，嚟到女子歐聯賽場，喺B組6戰全勝狂轟19粒，輕鬆以首名出線，極具冠軍相。

另邊廂，曼城女足之前戰績下滑，試過9場聯賽贏得4場，最終搞到教咗5年嘅主帥加里夫泰萊都要落鑊，現時改由庫恩出任看守領隊。不過日前女子英聯盃決賽，首度領軍即刻輸波，似乎曼城女足易帥後仍未見起色，加上陣中傷兵唔少，今場恐怕神仙都難救。翻查紀錄，雙方近3次正面交鋒，車路士女足全部贏晒，擺明格食格，挾住各項賽事近13仗贏12場之強勢，可在首回合先拔頭籌，客勝咪錯過。

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