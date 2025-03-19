香港男隊七欖銀劍賽對中日　眾志成城力爭衞冕

香港國際七人欖球賽2025將於下周五（28日）假啟德體育園主場館開戰，港隊將於同期舉行的銀劍賽亮相，其中香港男子七欖代表隊，將主場迎戰中國及日本隊力爭衞冕，眾將今日亦進行操練為大賽做足備戰。

七欖同期舉行的銀劍賽由3支亞洲隊伍進行單循環，最後由晉級的兩隊進行最終戰決出冠軍。上屆香港男隊首階段挫中國、負日本取得1勝1負，晉級決賽再擊敗日本隊捧盃。而今屆繼續由香港、中國及日本隊競逐冠軍寶座。去年首次亮相香港大球場的28歲港將房傑鋒，接任港隊傳奇姚錦成的翼鋒位置，正選上陣表現搶鏡頭，在決賽更有兩次「達陣」演出，而姚錦成於去年正式退役後「房傑」就被譽為「接班人」，他表示會證明自己，盡全力幫港隊爭佳績，不會辜負香港球迷的期望；又稱有不少新球員入隊，而其他華將亦有很大進步，因隊内競爭大故會推動自己做得更好。

香港七欖代表隊於本月初到南非出戰兩站世界挑戰者系列賽，其中男隊分別以第9及第10名成績收官，因總排名未能躋身8強而無緣下一站賽事，其中曾不敵「宿敵」日本隊，房傑鋒認為部分比賽輸波，是球隊未能把握好關鍵得分機會、以及不時出現失誤，最終惜敗對手。港隊將再度對上日本，房傑鋒相信球隊屆時會更團結，並期望在新場館及5萬觀眾面前衞冕。

蔡紀駿於去年起接任隊長一職，對於港隊將首度在啟德體育園主場館作戰，他表示不構成壓力，反而會令球隊眾將更加亢奮。至於另一華將李卡度，近期的膝蓋傷勢尚在康復中，而「阿成」退役後他表示仍未適應港隊「老大哥」身份，形容要顧及自己和後輩有一定難度。港隊13人大軍名單將在周日（23日）公布。