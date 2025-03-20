曼聯曼城捲年齡造假醜聞　6球員疑「報細數」

英超「曼市雙雄」捲入球員年齡造假醜聞！據英國《每日電訊報》報道，曼聯同曼城合共6名由國外加盟嘅青年軍球員，被懷疑「報細數」參加唔相等年齡層賽事，當中3人仲入埋英格蘭青年軍。英格蘭足總已接獲相關資料，將會對兩間球會展開調查。

據報6名涉案球員都唔喺英國出世，近幾年先至搬去英國，其中3人更順利進入英格蘭青年梯隊，不過最近就有關於呢啲球員嘅資料同影片流出，發現佢哋喺嚟英國之前，已經踢緊更高年齡層嘅比賽。英格蘭足總已收到資料，但未有證據證明曼聯同曼城知悉實際情況。

雖然報道未有「開名」，不過有報道指其中3名球員，分別係曼聯嘅巴斯路尼高圖同杜卡尼高圖「兄弟兵」，以及曼城嘅威廉古基，3人都係喀麥隆出生，雖然依家註冊U14級別，但係6年前已經喺非洲踢緊U15比賽，照推斷依家可能已經係「成年人」。

尼高圖兄弟被視為曼聯青年軍最有潛力嘅新星，巴斯路尼高圖係10號球員，今季錄得入波同助攻雙位數，被稱為「新史高斯」，獲睇好3至4年內可以升上一隊。《每日電訊報》報道，唔少曼聯青年軍嘅家長都表示，擔心自己細路要同「成年人」比賽會有更高受傷風險。

曼聯同曼城未有對指控作出回應，不過曼聯就發聲明強調：「我哋青年軍營運會全面遵守法規，包括物色同註冊球員，亦會為所有青年球員嘅健康發展負責。」有經理人指唔少年輕球員，都會被家長或經紀利用做搵錢工具，尤其如果得到英超豪門合約，將會得到可觀收入。