香港隊　首場窿對窿　U22周六再拍跳緬甸

除了大港腳外，為備戰9月份U23亞洲盃外圍賽，港隊U22周三（19日）亦遠赴緬甸仰光，與當地國家青年隊進行友賽，最終作客僅與對手踢成0比0，兩隊周六（22日）將會再度交手。

港隊U22今場起用龐焯熙把守最後一關，林澔希、曾樂圖與黃靖然組成3中堅，隊長曾以行出任防中，馬希偉墮後派牌，支援馬斐、杜俊暉攻堅。港隊初段嘗試搶攻，5分鐘杜俊暉傳入禁區，李樂謙起腳但太正。11分鐘曾樂圖後場大腳斬前，李樂謙半單刀又被對方門將用腳擋出。李樂謙今場在前線相當活躍，去到31分鐘這名大埔翼鋒又有機會，但今次撞射卻中楣彈出，半場兩隊互無記錄。

易邊後戰況陷入膠著，港隊接連換入李俊霆、趙聡悟、甘智健和陳傲軒，但62分鐘後卻差點失守，門將龐焯熙交失波，但他將功補過，回身救出對方射門。隨後將會以補選身份隨港隊作客新加坡，出戰亞盃外的前鋒米高亦後備入替，但此子落場未製造太大威脅；港隊反而75分鐘差點讓緬甸先開記錄，對方前鋒接應門將長傳，推入禁區起腳，被龐焯熙撲走，最終兩隊悶和0比0。