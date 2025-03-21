海倫入波打爆葡萄牙　C朗面前挑釁慶祝惹誤會

周五(21日)凌晨歐國聯8強首回合，丹麥爆冷喺主場1比0擊敗葡萄牙，入球者更加係啱啱先打破21場入球荒嘅海倫。呢位曼聯前鋒連續2場入波後「一朝得志」，竟然當住C朗拿度面前做出對方招牌「Siu」慶祝動作，要無奈嘅C朗叉住腰睇佢表演，而海倫賽後解釋自己只係「致敬」，並冇挑釁意圖。

主場出擊嘅丹麥形勢佔上風，早段已有多次入肉埋門，24分鐘基斯甸艾歷臣射門省中對方隻手，但佢親自主射12碼被迪奧高哥斯達撲出。去到79分鐘，丹麥一次反搶後美妙組織，海倫接應安達斯奧臣傳中近門射入，上場英超破入球荒後再有入波，同時打破佢喺國家隊1年零5個月入球荒。

海倫射入致勝球之後非常興奮，更喺C朗面前做出「Siu」慶祝動作，鏡頭只見到C朗叉住條腰，望住呢位曼聯後輩做自己最擅長嘅表演。C朗今場表現淡靜，全場只有一次冇威脅嘅頭槌攻門，葡萄牙將喺周一(24日)凌晨返主場再鬥丹麥，希望可以收復失地。

對於自己嘅慶祝被視為挑釁，海倫賽後解釋：「我同世界上最好嘅球員(C朗)交鋒，佢係我嘅偶像，而我成為今場致勝球員，個劇本冇得再好啲！我嘅慶祝冇挑釁或其他意思，我一直都話C朗對我嘅足球好重要，對住有C朗在陣嘅葡萄牙對我意義重大。」