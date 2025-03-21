香港隊　出發新加坡　余在言：想再入決賽周！

港隊周五（21日）啟程前往新加坡，備戰下周二（25日）首場第3圈亞洲盃外圍賽，效力中甲石家莊功夫的中場余在言（Jesse），出發前顯得相當興奮。首次外流的Jesse，指自己在身體質素、心理上進步不少，又稱期待與球隊連續兩屆打入決賽周。

港隊是日出發新加坡，除了前鋒米高正隨港隊U22赴緬甸友賽，將稍後歸隊，其餘決選23人，包括上場對澳門因傷未入大軍名單的祖連奴，連同主教練韋斯活皆有現身，現場亦有數名球迷到場送機。今次大軍共有8名球員在中國聯賽效力，其中今季才由東方加盟石家莊功夫的余在言，早前在中甲首周擔正，上場對澳門友賽則後備入替，他坦言始終仍屬季初，狀態未算最好，惟希望能夠為港隊作出貢獻：「感覺到自己身體質素、心理愈嚟愈好，每一日都有進步。今場要贏波，因為大家都好想再入亞洲盃，上屆雖然輸晒，但成個體驗好好。」

Jesse在今個國際賽期，首次以外流球員身份入選港隊，惟他表示自己在心態上未有不同；他又強調即使已轉戰中甲，但之後仍會盡力爭取為港隊上陣：「無論踢邊隊，都唔會改變到我喺港隊嘅付出或者態度。不過中甲冇國際賽期，賽程又好緊湊，如果我嚟踢港隊，有時就要冒險返到球會冇得踢。好似嚟緊29號有比賽，但我28號先歸隊，淨係練到一課，但能夠代表港隊好開心，有機會當然想踢。」除此之外，Jesse又提到語言為自己在外流上的另一困難：「自己識講普通話，但可能有時對方講得太快，會聽唔明，令生活上同隊友溝通有影響。好彩陣中都有幾個廣東人，幫到我好多。」