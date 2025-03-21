賽馬會菁英盃　東方傑志A組出線爭崩頭

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適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。頭場篤定出局的港會，面對已提早出線的大埔（on.cc東網周六下午3時按次收費直播），且看會否有意外賽果；尾場出線生死戰，次席東方硬撼第4位的傑志，雙方賽前僅差2分，後者贏波即可反壓對手出線，必定打甩髀！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方今日只要保持不敗，就能晉級4強，惟葉鴻輝、亞歷斯祖、賓紀文、馬希偉、李俊霆及鍾凱文，分別隨大港腳及港隊U22征戰，無法候命，主教練盧比度（Chino）賽前為球員減壓：「今場我哋會派多啲後生仔落場，而且大埔同港會踢完頭場，啲草未必會好靚，預咗今場惡踢，但希望班仔唔好諗太多，盡力踢就得。」

廖富源：提場補默契不足

是役有望擔正的廖富源，指防線人腳有變，需多作提場彌補默契不足：「我哋後防冇咗幾位主力，可能多啲新人落場，提場要做足啲。」「阿源」又形容「藍鳥」進攻板斧多，務必多加留神：「傑志班前鋒走位好靈活，又識打身後製造埋門，一定要保持緊密，唔好咁易被佢哋拉散。」

傑志目前3戰僅得4分，今場必須擊敗東方才能以次名出線，惟有馬斐、陳傲軒及甘智健3名適齡球員，加上祖連奴、費蘭度、鐘樂安及顏卓彬一眾大港腳缺陣，U22門將石皓心承認實力有所削弱：「無咗佢哋肯定有分別，但點都改變唔到，唯有一齊努力踢好啲，最緊要表現對得住自己同球隊。」

石皓心為隊友出盡力

「皓心」續指賽前雖有一定壓力，但對贏波充滿信心：「幾位適齡隊友返到嚟仲有冇得踢『菁英盃』，就係睇今場賽果，點可以唔盡力。自己喺青年軍一直有比賽，狀態冇問題。唔使多講一定要睇實巴科爾，同埋對方嘅死球攻勢。」值得一提，「藍鳥」已提升余靖瑋、張堯軒、李兆軒、林柏燃、姚子亮和彭慶瞵6人到一隊，今場可以候命。

【兩隊預計正選陣容】

東方

26廖富源

2賀爾 35林千裕 6米祖域 30黃梓浩

16梁振邦 27馬高斯 42楊棟棋

10費利浦薩 7巴科爾 44柏拔

傑志

23石皓心

12裴栽釪 4鄧達思 5艾里奧 11林樂勤

8鄭展龍 6慈英 20利亞倫

51張堯軒 27迪美路夫 33楊焯鈞

今日賽程

3.22（六）賽馬會菁英盃A組

港會 Vs 大埔

3:00pm 小西灣運動場

東方 Vs 傑志

6:00pm 小西灣運動場

$80、$40（特惠票）（一個票價睇兩場）

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