漢友奪康文盃M22組冠軍　亞軍建青「越級挑戰」隊長滿意

康文盃籃球錦標賽周五（21）於修頓上演決賽，漢友憑殷兆俊和朱浩雯各轟19及17分，以60：53擊敗乙組建青，奪得M22壯年組冠軍。漢友主力馬嘉聰表示不會特別休季，球隊保持每周一課訓練；至於建青「越級挑戰」表現不俗，隊長黃瑋峻坦言滿意球隊表現。

漢友今季甲一以第6名完成，建青則在乙組聯賽奪得亞軍。第一節漢友憑殷兆俊和朱浩雯各轟2及4個三分波，領先24：17，第2節兩隊戰況膠著，漢友半場領先30：25。

換邊後建青反擊，盧匡言取6分助球隊打出11：14，第4節建青更打出17：16，惟未能扭轉戰局，最終漢友以60：53取勝。數據方面，漢友今場只派7人上陣，殷兆俊轟4個三分波取19分，朱浩雯亦有17分進帳。建青的盧匡言取全場最高22分。

今場擔任漢友隊長的馬嘉聰表示：「康文盃讓上季少出場機會球員更多上陣時間，也加入一些漢友和桂華山中學上來的年輕球員，大家磨合一下。今季球隊經歷高高低低，銀牌賽打得不錯，加入外援之後需要時間磨合，但到季尾就漸入佳境，最終以第6名完成。希望受傷的球員可以早日康復，下季有完整陣容。」展望新球季，「小馬」表示：「我們不會特別休季，球隊會繼續每周一課訓練。我自己就希望下季可以肩負更多責任，幫助球隊贏波。」

建青今場緊纏漢友，最終以7分告負，隊長黃瑋峻滿意球隊表現：「我們打進決賽，越級挑戰甲一球隊，能有此表現，值得一讚。康文盃反映了我們的默契未夠好，希望之後做得更好。」

正職為鼓手的黃瑋峻坦言要兼顧籃球和音樂事業需要取捨，自己盡力從中取得平衡，總結賽季，他表示：「聯賽比較可惜，原本以全勝姿態晉級。我們今季首次簽入外援，從他們身上學習到職業球員的態度。我希望改善體能和體格，準備下一季賽事。」

同日頭場上演男子公開組決賽，結果馬青少隊憑葉煦生獨得23分，加上葉錦浩貢獻10分，全隊合力以52比42擊敗「Stanley」隊，捧走公開組冠軍。

籃總亦頒發了今季聯賽男子乙組及女子乙組的獎項，其中晉星於乙組壓軸一戰擊敗建青，奪得冠軍兼來屆升班甲二組的資格。建青獲聯賽亞軍，而金源則獲季軍。女乙方面，群青於升班戰壓倒警察隊，摘下聯賽冠軍獎座，下季升女甲挑戰列強。