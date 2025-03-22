杜曹首戰旗開得勝　18歲新星入波破紀錄

利維斯史基利(白衫)成為英格蘭史上最年輕首次上陣入波球員。(Getty Images)

周六(22日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區K組拉開戰幔，英格蘭新帥杜曹首次領軍出擊，獲得夢幻開局，主場以2比0擊敗阿爾巴尼亞，左後衞利維斯史基利射入「杜曹時代」第1個入波，並以18歲零176日成為英格蘭史上最年輕首次上陣入波嘅球員。

杜曹今場排出4231陣式，當中有3個位置令人驚喜，包括由剛協助紐卡素捧英聯盃冠軍嘅丹般恩，擔任正選中堅，令呢位32歲老將成為「三獅兵團」近15年最大年齡上演國家隊處子戰嘅球員。首次入選嘅利維斯史基利，以及闊別「三獅兵團」1年嘅拉舒福特亦獲得正選。

由於兩隊實力有明顯距離，英格蘭佔盡上風，控球率高達71%，單計上半場已有437次傳波，成為自OPTA有統計以來，英軍上半場最多傳球次數紀錄。

踢到20分鐘，祖迪比寧咸作出美妙直傳，利維斯史基利後上射入，以18歲零176日成為英格蘭史上最年輕首次上陣入波球員，打破隊友拉舒福特2016年5月對澳洲創下嘅舊紀錄(18歲零209日 )，換邊之後，迪格蘭賴斯傳畀哈利卡尼射成2比0，

賽後利維斯史基利當選今場最佳球員，佢好識做話感謝杜曹信任：「實在難以用言語形容現時心情，真係好開心，同埋非常感謝領隊杜曹信任我。」阿仙奴官方社交網亦向呢位新星發出祝賀，大讚佢係球會驕傲。

同組另1場拉脫維亞作客以1比0擊敗安道爾，英格蘭將於下周二(25日)凌晨主場迎戰拉脫維亞。