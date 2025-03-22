祖高域終止三連敗　6年來邁阿密首勝追平拿度紀錄

塞爾維亞球王祖高域周五（21日）在今屆邁阿密網球大師賽獲得首勝，終止三連敗的頽勢，這也追平了西班牙傳奇拿度於大師賽的取勝紀錄。

祖高域對戰澳洲的Rinky Hijikata表現不俗，但發揮仍然不穩，雖則以直落兩盤獲勝，6比0先贏第一盤，但第二盤要打到搶7才能分勝負，最終以7比6(7比1)再下一城。不過，這場勝仗讓他終止了連敗紀錄，他自1月澳網遇上德國名將施華列夫對賽下退賽後未贏過，連輸兩仗。

由於疫情引至簽證等關係，這是祖高域自2019年以來，在邁阿密首場比賽，同時這場勝仗也是他在ATP1000級大師賽的410場勝仗，追平了拿度的紀錄，並將有機會成為ATP巡迴賽贏得最多場數的球員。

至於早前以祖高域為首的球員工會—職業網球運動員總會（PTPA），向網壇包括ATP在內的四大組織提早訴訟，作為該總會始創人的祖高域，在賽會首次開訌談論情況：「我看到了一些變化，但仍有一些根本性的問題未解決，我真的希望包括PTPA在內的所有管理機構能夠齊心協力解決這些問題。」

這位擁有23個大滿貫冠軍的網壇傳奇坦言，在訴訟中提到的一些觀點，他有同意及不同意的地方:「我從來都不是想分裂這項運動，我一直為這項運動擔任凝聚全球的角色，發揮影響力及定位而奮鬥，但我覺得還未達到應有水平，也沒有達到大多數球員認為的應有水平。」祖高域補充:「這不僅是獎金方面，還包括文件中提到的許多其化方面。」這次行動獲得不少球員如澳洲的基里奧斯及美國的奧柏加支持，但亦有球員如西班牙小天王艾卡華斯等明確表示不支持該組織。

＊ATP 1000級大師賽取勝累積排名榜 (只列前五)

祖高域 410勝91負 40冠

拿度 410勝90負 36冠

費達拿 381勝108負 28冠

梅萊 230勝101負 14冠

阿加斯 209勝73負 17冠