挪威「三叉戟」強攻大晒冷

世盃外歐洲區I組首輪，摩爾多瓦主場迎戰挪威。「北歐海盜」坐擁艾寧夏蘭特、馬田奧迪加特、阿歷山大索洛夫，攻力有保證，造訪弱旅摩爾多瓦，必趁機盡數，2.5球大盤咪錯過。（周日凌晨1時開賽）

挪威雖然人才輩出，但近年同大賽總係擦身而過，難得2026年世盃決賽周擴軍，絕對係終止長達廿多載無緣大賽嘅良機。艾寧夏蘭特、馬田奧迪加特、阿歷山大索洛夫等於英超同西甲搵食嘅國腳愈踢愈好，係「北歐海盜」重新崛起嘅主因，尤其係進攻極強，各項賽事近8仗只有1場食白果，共入19粒，淨係夏蘭特就佔咗11球，其中7場開3球或以上，火力全開。

另邊廂，摩爾多瓦狀態睇落唔錯，各項賽事近10仗獲6勝2和2負，包括喺早前歐國聯D2組3勝1負排第1位，不過要留意，對手只係馬爾他、安道爾、聖馬力諾、直布羅陀之流，不宜高估，依家出戰世盃外先係真正考驗。翻查紀錄，摩爾多瓦上屆世盃外10戰全敗狂失30粒，較強對手只係丹麥、蘇格蘭同奧地利，都輸得咁甘，就算近年稍有進步，但同挪威仍有好大差距，「北歐海盜」遇弱要趁機大勝，爭取較佳得失球，難得大細中位數有2.5球玩，大盤有計。

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