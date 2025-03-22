賽馬會菁英盃　大埔3比1挫港會首名出線

「賽馬會菁英盃」周六（22日）於小西灣運動場，上演A組最後兩場分組賽。最終頭場大埔憑伊高沙托尼射入12碼，奇雲巴迪及馬卡雷拿各建一功，以3比1擊敗篤定出局的港會，分組賽4仗3勝1和之下首名出線。

港會今場有韋俊軒、申在鎬、彬尼、麥根尼高及陳恆亮5位U22小將擔正，派出唐道碧及羅素壓陣，麥美倫在中場派牌，支援箭頭關歷克攻堅；大埔方面，門將雲天樂及新兵奇雲莫雷拉首度擔正，派出郭縉諾、張志昊及宏愷志3位U22小將，杜國榆在中場派牌，入球重任落在伊高沙托尼身上。

開賽初段，雙方表現慢熱，12分鐘，伊高沙托尼橫傳，鍾偉強接應後左腳抽射，柱邊出界。15分鐘，宏愷志接應隊友直線右路抽射，可惜角度太正，被韋俊軒輕鬆接實。35分鐘，羅素侵犯鍾偉強，張志昊接應伊高沙托尼開出的罰球施射，惟未中目標。上半場尾段終於打破僵局，43分鐘，史加利禁區內犯手球，球證直指12碼，伊高沙托尼操刀中鵠，為大埔先開紀錄。45分鐘，彬尼右路壓入禁區抽射，門將雲天樂橫身拍出底線。上半場，大埔以1球領先港會返回更衣室。

易邊後，大埔一口氣換入奇雲巴迪、馬卡雷拿、帕特華維迪及徐朗加強攻力。47分鐘，奇雲巴迪右路射遠柱出界。74分鐘，大埔角球機會，馬卡雷拿在奇雲莫雷拉助攻下，門前頂入，拉開比數至2比0。下半場尾段，後備入替的奇雲巴迪、帕特華維迪及徐朗先後起腳均告高出。87分鐘，後備入替的歷祈活憑關歷克的助攻，禁區頂射入處子球，為港會追成1比2。補時階段，奇雲巴迪為「綠戰士」埋齋，最終大埔以3比1擊敗港會。