【有片】利物浦慈善賽贏車路士　經典重現！

英超喺國際賽期間停戰，不過利物浦同車路士周六(22日)就進行一場慈善賽，謝拉特、蘇拿、古積特、馬基列尼等經典球員都有參加，最終利物浦傳奇憑高治梅開二度贏2比0，呢位「長人中鋒」更重演經典機械人舞慶祝，勾起球迷集體回憶。

今場傳奇賽為兩隊慈善基金會籌款，晏菲路球場近6萬球迷坐滿，利物浦有「神奇隊長」謝拉特領軍，又有希比亞、賴恩巴布、高治、古積特、施斯等名將壓陣；車路士亦有傳奇蘇拿掛帥，同韋斯、馬基列尼、哈索賓基、加拿斯、古莊臣等名將合作，星光熠熠。

雖然叫做慈善賽，但兩隊踢得好認真，上半場中段史比寧一次兇狠攔截，辣着車路士昔日火爆隊長韋斯，兩人更發生衝突要由隊友拉開。利物浦最後憑高治入2球贏波，呢位英格蘭前鋒更大跳經典機械人舞；謝拉特又喺開角球嗰陣，重演當年親吻隊徽一幕，令利迷會心微笑。

現年44歲嘅高治賽後表示：「我從來冇諗過可以以球員身份再返晏菲路踢波，今場最重要係籌款，但可以入2球波都好正。嚟比賽期間一直有小朋友問我可唔可以跳機械人舞，老實講我唔想跳，但為咗小朋友我就跳咗。」