意大利最忌高空波　德國大轟炸有睇頭

歐國聯8強首回合領先2比1嘅德國，將喺次回合返主場再鬥意大利。德國主帥拿高斯文認為首回合領先1球仍然有危險，今場會主動出擊，意大利上場喺半場領先1球下反輸，今場當然會繼續搶攻，分分鐘大駁火，加上意大利近7場6次開3球或以上，2.5球入球大機會高。（周一凌晨3時45分開賽）

德國同意大利係老對手，上屆歐國聯同組，德國主場5比2大炒意大利，所以唔排除今場又開入球騷。睇番上場戰況，辛度東拿利早段為意大利開紀錄，之後打穩守突擊，可惜佢哋防守高波同死球比較差，被基連甸斯特同哥列斯卡連續兩個頭槌頂爆，德國反勝2比1。

之前只係臨時領軍嘅拿高斯文，去年夏天同德國續約後，有足夠時間重建「日耳曼軍團」，今次對意大利，「拿高Sir」揚言兩個回合都要贏晒，而且次回合要爭取更多入球，相信呢位37歲少帥唔係空話，既然意大利防守高波有漏洞，今場肯定針對性部署。

意大利上場除咗辛度東拿利入波，其實仲有唔少機會，依家只係落後1球，反勝德國唔係天方夜譚，不過主帥史巴列堤承認防守高波同死球能力較差，呢點必須共同面對，連史巴列堤都咁講，今場入波點會少？

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