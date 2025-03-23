祖雲達斯勢炒莫達　名宿隨時接手

根據意大利各大傳媒報道，意甲勁旅祖雲達斯即將解僱教練莫達，並搵來名宿杜陀暫時領軍至今季結束，跟住聘請「金牌主帥」文仙尼坐正重建球隊。

42歲嘅莫達上季率領博洛尼亞爆冷取得歐聯入場券，隨即獲祖雲達斯招攬加盟，但呢位前意大利國腳教波成績差過預期，祖記喺歐聯附加賽出局，並喺意大利盃被弱隊安玻里淘汰，最大鑊係近2場聯賽慘吞7蛋，現時僅排第5位，隨時無緣下屆歐聯。球會管理層忍無可忍，甚至不惜向莫達賠償2,000萬歐元(約1.7億港元)毀約金，都要換帥拯救球隊。

據悉祖雲達斯已有新帥人選，就係請來昔日球隊鐵衞杜陀執教，呢位46歲前克羅地亞國腳球員時代曾於1998至2007年效力祖記，並於2020至21年擔任助教，非常熟悉球會運作。

杜陀執教過3支意甲球隊烏甸尼斯、維羅納、拉素，但成績欠佳都做唔長，因此盛傳祖記只會同杜陀簽約至6月，如果佢交到成績，先至會續約至2026年。

由於杜陀只係過渡性主帥，祖雲達斯可能今夏邀請名帥領軍，前意大利國家隊領隊文仙尼屬於熱門人選。