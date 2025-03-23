香港7欖公布名單　19歲小將紀遠恆首度入選

香港國際7人欖球賽將於周五（28日）起一連3日於啟德主場館舉行，中國香港欖球總會（欖總） 周日（23日）公布「Melrose銀劍賽」香港男、女子隊名單，當中包括61次代表香港上陣的香港名將李卡度，以及第一次出戰香港7欖的紀遠恆和潘慧欣等。

去年首辦的「Melrose銀劍賽」由香港男子隊及中國女子隊奪得冠軍寶座，今屆力爭衞冕的香港男隊與日本和中國同組，至於去年奪亞軍的香港女子隊則與泰國和哈薩克同組。

陣容方面，香港男子隊由蔡紀駿擔任隊長，61次代表香港上陣的華將李卡度、亞運金牌功臣高凡迪爾及靴貝特、亞洲「達陣王」丹馬克等亦在陣中，其中葛史活（Stewart Cox）及紀遠恆將首次亮相香港7欖。香港女子隊由高香慧和陳穎擔任雙隊長，莊嘉欣、藍嘉敏、歐陽倩怡、陳楚琪、何維銨等經驗之將亦在陣中。

香港男、女子隊早前完成一連兩站在南非舉行的世界7人欖球挑戰者系列賽，香港男子隊教練高勳（Jevon Groves）表示：「我們在南非兩個比賽（首站第9名，第2站第10名）都表現不太好，檢討過後進行兩個半星期密集式訓練，準備今個周末。」

今屆陣容只得李卡度和19歲小將紀遠恆兩名華將，高勳表示：「上周我們將港隊分成3隊進行隊內賽，選出表現最好的13人出戰香港7欖，會由幾個經驗球員，配搭一些新人。今次陣容有10人都有香港護照，他們都有資格出戰全運會、亞運以及奧運資格賽。新人方面，我喜歡James（紀遠恆）的防守，他很願意攔截對手，而且他的速度和技術兼備，當然他仍有不少進步空間，但他年紀還輕，而且很有潛質。」

高勳亦提到6個月前退役的前隊長禾獲特，感謝他對港隊的付出：「Max已展開新生活，我們會想念他在場上的影響力，他是一個很專業的球員，每一場比賽都做足準備，是年輕球員的榜樣。」

港青代表紀遠恆（James）首次入選香港男子成年隊，現就讀卡迪夫大學的他笑言：「我中文『麻麻地』。」James期待在新場館與香港球迷見面：「能夠出戰香港7欖是夢想成真，心情超級興奮。姚錦成和拜恩菲立斯都是我的偶像，我會向他們學習。」

同樣是首次出戰香港7欖的女子隊成員潘慧欣表示：「球場好大好壯觀，今次在自己家香港比賽既興奮又緊張。我們準備了近3個月時間，大家都以最佳狀態出戰，希望可以主場贏到冠軍。」

香港7欖球員名單

香港女子隊：

高香慧、陳穎、歐陽倩怡、寶克、陳楚琪、莊嘉欣、伊潔茜、霍山文、何維銨、林莎芘、藍嘉敏、潘慧欣、韋諾蒔

香港男子隊：

蔡紀駿、李卡度、高凡迪爾、丹馬克、靴貝特、虎拿當尼、薩耶斯、拜恩菲立斯、甘子奇、艾維達拜奧、杜舒雲、葛史活、紀遠恆