法國裝「假9」失敗　克羅地亞受讓咪走雞

歐國聯8強次回合生死戰，法國返主場再鬥克羅地亞。法國首回合淨吞兩蛋，主帥迪甘斯參考PSG「假9」戰術徹底失敗，兼且浪費晒基利安麥巴比等攻擊手，克羅地亞坐定粒六唔會同你急，加上近年碰頭唔怕「高盧雞」，「讓球主客和」可捧讓球客勝「+1」。（周一凌晨3時45分開賽）

法國首回合戰術明顯參考啱啱殺入歐聯8強嘅PSG，將弗到震嘅奧士文尼迪比利移入中路打「假9」，隊長基利安麥巴比可重返熟悉嘅左路，可惜中場無論係曹亞文尼、拉比奧特都係打仔格，難與PSG嘅域天拿等外援相提並論，「麥總」、奧士文尼迪比利同高路梅安尼未獲輸送下，令3叉戟形同虛設，最終輸0比2，若非邁治蘭初段勇救極刑，隨時吞夠3蛋。

事實上，「高盧雞」喺上年歐國盃踢法保守已為人詬病，之後老將基沙文宣布退出國家隊後，連僅有嘅創造力都冇埋，就算今仗要背水一戰，但迪帥似乎冇乜計仔。

成日都話克羅地亞青黃不接，的確面對一啲高強度、高速率嘅對手係會現形，不過老鬼波勝在淡淡定有錢剩，撞正踢法死板、齋贏控球但毫無威脅嘅法國，合晒合尺，老鬼比列錫上仗更一傳一射，包括一記精彩窩利入波，就將「高盧雞」打到一仆一碌。依家「格仔兵團」揸住兩球喺手，出線在望，梗係你急佢唔急，有咁慢踢得咁慢，最緊要保住優勢睇定嚟踢。雙方近3次碰頭，克羅地亞取得2勝1和未輸過，受讓咪走寶。

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