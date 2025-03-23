大專男排決賽　中大鏖戰五局挫浸大衞冕

香港大專體育協會男子排球比賽於周日（23日）上演最終戰，衞冕之師中文大學與上屆季軍浸會大學激戰至決勝局，最終中大以局數3比2擊敗對手封王，達成二連霸。至於季軍戰理工大學同以局數3比2險勝城市大學奪下季席。

中大和浸大兩支大專男排勁旅，於準決賽均以直落三局分別輕取理大及城大，躋身決賽合演強強對決。浸大眾將率先入局，迅速連取5分迫使對手叫停比賽，主動進攻逐漸擴大比數，首局大勝25：10。次局中大「熱好身」，並憑主攻手、甲一組球員簡毅希（Khan Ahmed）接連扣殺得分，同以25：10還以顏色扳平戰局。

第3局浸大調整策略，多次攔下簡毅希扣殺令其一度被收起，而主攻手兼港隊成員溫迦南及副攻手江卓軒發揮搶鏡，前者更殺出「Ace球」，開局領先9：3，隨後中大把握對手發球失誤追分，一度追至17：21，不過浸大回穩贏25：18「叫胡」。

關鍵的第四局兩軍呈拉鋸戰，中大稍微領先7：6，隨後主將簡毅希回勇再度發威，加上二傳手程瀚林發出「Ace球」，成功擴大領先優勢，浸大接應梁衍維兩度吊球得分助隊「止血」。中大舉球員謝鈞麒替補上陣，加上馮俊瑋交出表現，以25：19再度追平局數2比2。

決勝局浸大派出身高2米09的攔中、港隊成員黃卓楠上陣，貢獻關鍵球助隊領先8：5。中大在落後10：12的情況下叫停比賽調整，回場後合力連取4分化險為夷並拿下賽點，浸會最後一擊打出界，中大決勝局贏15：12、以局數3比2取勝捧盃，達成二連霸佳績。