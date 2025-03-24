佘繕妡NCAA與4強擦身而過　收拾心情轉戰摩洛哥

香港女子重劍好手佘繕妡周日（23日）出戰NCAA全美大學劍擊賽，經過連場分組賽後，這位23歲港將在一眾參賽者中排名「梗頸五」，未能躋身前4名的爭標賽，無緣獎牌。至於巴黎奧運女子花劍港隊代表陳諾思亦有參加NCAA女花賽事，獲得第10名。

代表聖母大學的佘繕妡世界排名第8、也是應屆FIE多哈大獎賽冠軍級人馬，她於2022年贏過NCAA個人賽冠軍，賽前被視為奪標熱門。眾人進行多輪小組賽事爭入最後4強，佘繕妡表現較為飄忽，最終以69.6%的勝率（16勝/23場）於24位選手中取得第5名，僅以1場之差屈居Princeton University的Leehi Machulsky之後，飲恨無緣晉級4強，未能在最後一年大學生涯再圓個人賽冠軍夢。

佘繕妡將收拾心情迎接未來的賽事，事實上她已報名參加本月27至29日在摩洛哥舉行的馬拉卡治世界盃分站賽，希望能及時反彈爭取佳績。

至於代表美國西北大學的陳諾思，為了NCAA而棄戰了撞期在秘魯舉行的利馬大獎賽，她於小組賽總成績為23場13勝，排名第10位。