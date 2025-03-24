C朗入波將功贖罪　葡萄牙加時反勝丹麥

周一(24日)凌晨歐國聯8強次回合，葡萄牙喺主場同丹麥鬥足120分鐘，戲劇性5比2贏波，兩回合合計贏5比3晉級4強，將會同德國爭逐決賽資格。C朗拿度今場早段12碼宴客，但佢下半場入波將功贖罪，更成為第1個40歲仍為葡萄牙入波球員，寶刀未老。

葡萄牙首回合輸0比1，今場6分鐘C朗就博到12碼，但佢親自操刀軟弱無力，被卡斯柏舒米高輕易接實。葡萄牙38分鐘靠佐基姆安達臣擺烏龍領先，丹麥56分鐘由拉斯姆斯基斯甸臣追平；72分鐘般奴費南迪斯遠射中柱，C朗反應最快近門補中，但葡萄牙4分鐘後後防犯錯，被基斯甸艾歷臣入波再次平手。

兩回合計葡萄牙仍然落後1粒，估唔到坦卡奧大發神威，86分鐘狂抽入波「絕殺」，令比賽進入加時，而且喺91分鐘即刻再入多球，為葡萄牙總比數反超前4比3。丹麥喺尾段空群反撲，結果被入替C朗嘅干卡路拉莫斯整多粒，助葡萄牙晉級4強。

首回合丹麥前鋒海倫入波後，喺C朗面前玩Siu慶祝動作，C朗賽前表明「希望今場到我喺佢面前做一次」，佢入波後亦坐言起行做出呢個招牌慶祝還擊。今場係C朗40歲生日後第1個國際賽入球，打波比比39歲9個月零10日紀錄，成為葡萄牙史上最老入球者。