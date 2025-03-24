懶理「渣男」指控　麥亞里士打宣布將做爸爸

正為阿根廷準備世盃外嘅阿歷斯麥亞里士打，日前宣布即將榮升做爸爸，佢嘅女朋友Ailen Cova已懷有兩人愛情結晶。麥亞里士打目前仍然孭住前女友索償嘅官司，不過佢就表示唔擔心，表明要同舊愛「各行各路」。

麥亞里士打同Ailen Cova喺社交網上載剪輯影片，內容包括麥亞里士打同Ailen見到驗孕棒「有料到」後感動擁抱，又收錄超聲波檢查嘅情況，仲有兩人分別向家人朋友報喜後，各人喜極而泣嘅畫面，相當感人。Ailen最後更宣布BB係女仔，麥亞里士打將會首度做爸爸。

麥亞里士打同Ailen嘅戀情有唔少爭議，事關麥亞里士打原本同網紅Camila Mayan拍拖，而Ailen就係Camila嘅閨蜜，兩人搭上後麥亞里士打就「飛起」Camila。分手後Camila因愛成恨，公開指責麥亞里士打係「渣男」，更指呢位利物浦球星仍霸佔佢部份財政，上年更入稟索償過往陪佢喺外國生活嘅費用。

麥亞里士打早前曾就官司回應：「我同佢(Camila)已經冇任何關係，我哋各行各路，關於官司就等法庭解決。Camila決定將佢覺得發生嘅事公開，而我知道實情係點，所以我完全唔擔心。」