黃澤林需治理員按腳　邁阿密大師賽憾負神奇之旅告終

以外卡身份參戰ATP 1000邁阿密網球大師賽的港將黃澤林（Coleman），周二（25日）凌晨於男單第3圈面對澳洲球手禾頓，儘管對手的世界排名比自己高出93位，而Coleman首盤輸了tie-break落後，但這位以「搏盡無悔」鞭策自我的20歲港將未有氣餒，次盤勝出一度追平。可惜至決勝盤Coleman身體出現狀況，需治理員入場為他按腳「鍊大脾」，最終Coleman力拚下以6:7（6:8）、6:4及4:6飲恨，32強止步，但他這趟神奇之旅曾連挫世界高手，已締造香港出網球歷史新章，感動全城。

首盤初段Coleman已作出主動，多次採取發球上網戰略，與發球同樣強勁的禾頓拉成均勢，得分梅花間竹至4:4平手後，Coleman把握機會於第9局打破該外圍賽「lucky loser」的發球局，有機會serving for the game，只可惜他表現稍顯見緊張，被禾頓扳回一城至5:5。雙方戰至tie-break，Coleman一度領先細分6:5，惟未能把握盤分機會，再受制於對手的重上旋球威力，連失3分以6:7（6:8）飲恨先落後第1盤。

次盤早段世界排名182的Coleman已被破發，落後的他表現出韌力打好每一板，反break禾頓扳成3:3，並加強抽擊力量拉兩邊，成功控制節奏，領先至5:4後，再把握機會牽制對方，第10局破發而以6:4追和。鬆一口氣的他喝了幾啖汽水「回氣」再拚。

第3盤戰情仍呈拉鋸狀態，多度平手後Coleman於中段休息時，召治理員檢查其大腿，按摩一會後再落場戰鬥，4:4後Coleman在發球局中出現了失誤，被破發球局陷入4:5危機中。最終禾頓保發成功，Coleman以4:6告負，宣告32強止步。

近年冒升屢創大賽突破的Coleman，於比賽首圈驚喜地淘汰世界排名82的德國球手艾米亞，次圈他再以2:1盤數殺退美國第三把交椅、世界14位兼2025年澳網4強份子舒爾頓，寫下香港球壇歷史輝煌一頁。此行為他帶來60,400美元（約47萬港元）的獎金，並在球迷心中留下深刻印象。