列斯占士轟入罰球創33年紀錄　英格蘭世盃外2連勝

周二(25日)凌晨世界盃外圍賽歐洲區K組，英格蘭主場以3比0擊敗拉脫維亞，2戰2勝，列斯占士射入靚絕罰球，成為近33年以來首位喺國際賽入罰球嘅英格蘭後衞。呢位近年飽受傷患困擾嘅「玻璃腳」以行動證明自己值得佔國家隊1席位。

英格蘭上仗由新帥杜曹首次領軍，贏阿爾巴尼亞2比0，呢位德國名帥今場對正式陣容作出4個調動，包括用列斯占士代替基爾獲加，擔任右後衞，亦係呢位25歲車路士隊長近2年半首次踢國家隊正選。

列斯占士不負所托，開賽38分鐘離門25碼，主射罰球入網，取得個人首個國家隊入波，並成為1992年皮雅斯之後，首位喺國際賽主射罰球入網嘅英格蘭後衞。

換邊之後，迪格蘭賴斯右路傳中，哈利卡尼近門射入，連續2場世盃外有波入，呢位31歲前鋒為英格蘭上陣105場累積有71球進帳，進一步改寫「三獅兵團」最多入波球員紀錄。戰至76分鐘，後備上陣嘅伊比爾治伊斯射成3比0，亦係呢位26歲水晶宮翼鋒首個國家隊入波。英格蘭世盃外2連勝，兼不失球排榜首，取得完美開局。

同組另1場，阿爾巴尼亞主場同樣以3比0大勝安道爾，同拉脫維亞都係2戰1勝1負，安道爾2連敗。