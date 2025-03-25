賴斯2場助攻成「真核心」　比寧咸魯莽敗走

迪格蘭賴斯、祖迪比寧咸屬於英格蘭必然正選，到底邊位先至係「三獅兵團」真正中場核心，引來唔少爭論。以英軍近2場世盃外所見，迪格蘭賴斯表現更勝一籌，連續2場貢獻助攻。反觀祖迪比寧咸淪為「配角」，今場世盃外對拉脫維亞，更加連番魯莽粗野犯規，領隊杜曹擔心呢位皇馬球星被逐，踢到67分鐘就換走佢。

迪格蘭賴上場世盃外對阿爾巴尼亞，妙傳哈利卡尼入波，今場再次貢獻助攻，同樣傳畀哈利卡尼射入，兩人非常合拍。杜曹戰術安排上，明顯要求司職防守中場嘅迪格蘭賴參與更多進攻串聯工作，令佢有更大發揮空間。迪格蘭賴斯3月為阿仙奴及英格蘭合共上陣6場，射入2球3次助攻，狀態非常勇猛。

至於踢慣進攻中場嘅祖迪比寧咸，今場位置比較墮後，讓畀摩根羅渣士擔任進攻中場，但比寧咸唔擅長防守攔截，踢到42分鐘就食黃牌，其後又作出1次粗野犯規，如非球證網開一面，恐怕佢已「兩黃變一紅」被趕出場。

杜曹都見唔對路，隨即用菲爾科頓入替祖迪比寧咸，最諷刺係比寧咸離場後，英格蘭立即入第2球，跟住菲爾科頓貢獻1次助攻，幫英軍奠定3比0勝局。

不過，亦有球迷為祖迪比寧咸辯護，認為只要佢踢番進攻中場，仍然可以發揮重要作用，建議杜曹唔好亂試陣。