鄭欽文首闖邁阿密8強兼寫11年紀錄　下仗再鬥「世一」

中國網壇「一姐」鄭欽文周一（25日)在邁阿密網賽再寫個人紀錄，以直落兩盤淘汰美國的古嘉（Ashlyn Krueger），首闖這項WTA 1000級賽事8強，將硬撼「世一」莎芭蘭嘉爭逐準決賽資格。

被列為9號種子的鄭欽文，繼在印第安韋爾斯網賽後，今年於「陽光雙賽」均躋身了女單8強，今仗經過1小時29分的爭逐後，她以6比2、7比6(7比3)戰勝世界排名40的美國球手古嘉，生涯首次在邁阿密躋身8強，這也是她第8次於WTA 1000級大師賽打入最後8強，並已穩袋18萬9075美元的獎金及確保了世界排名第8的位置。

值得一提是鄭欽文今場勝仗，也是時隔11年後，再有中國球手於「陽光雙賽」連闖8強，李娜曾於2014年連續在印第安韋爾斯及邁阿密網賽至少闖入了8強。

不過，22歲的鄭欽文能否在今屆賽事再寫紀錄，就要問過「世一」莎芭蘭嘉，她們明天於8強戰將會碰頭，而過往對戰5次，鄭欽文均全部落敗，其中4場是輸0比2。

此外，英國美少女華度加奴亦在邁阿密首次躋身1000級賽事8強，她以直落兩盤6比1、6比3擊敗17號種子的安妮絲莫娃，其中第一盤僅花24分鐘「KO」對手；將與世界排名第4的彭高拉爭逐4強席位。