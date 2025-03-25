香港女籃新陣戰3x3亞洲盃　任栩燕：好期待

香港男、女子三人籃球代表隊今日（25日）出發前往新加坡，出戰3月26日起舉行的FIBA 3x3亞洲盃，首場將分別迎來巴林和印度。香港女子隊今次派出新陣容出擊，首次參賽的任栩燕表示：「小組對手不容易對付，我們會盡力爭出線。」

香港男子隊將派出蔡龍德、黃浩賢、林俊達和陳永熹，其中中鋒蔡龍德及射手林俊達均有亞洲盃經驗，其餘二人則為首次參賽。香港女子隊派出上屆有份出戰的唐曉蕾和馬丹鳳，配搭首次出賽的關海珮以及任栩燕。

FIBA 3x3亞洲盃3月26日至30日假新加坡舉行，香港隊將從外圍賽打起，並須取得小組第1名才能獲正賽資格。香港男隊與馬來西亞、印尼、巴林及關島同處A組，晉級正賽後將迎來蒙古和新加坡；女子隊與中華台北、印度及關島同處B組，出線後將對蒙古和泰國。

上屆香港女子隊在外圍賽先後擊敗印尼及北馬里亞納群島，其後僅負印度，幾乎取得出線資格，最終以第13名完成。今屆港隊陣容改變，手掌骨折後本月復出的WCBA球員李祉均以及中鋒陳偉萍不在陣中，換入女甲冠軍隊荃灣得分主力關海珮及福建大前鋒任栩燕。

曾代表香港5人籃球隊出戰杭州亞運的任栩燕期待首次亮相3x3亞洲盃：「第一次參賽好期待、好興奮。為準備今次比賽，近期參與香港隊訓練外，我們亦都加操和男子隊對打，希望模擬比賽強度和節奏，提升默契。我在這個組合負責為隊友做擋拆，為她們製造岀手空檔，希望能夠為球隊搶下多些籃板球，同時和阿毛（馬丹鳳）合力守住對手的高大球員。」

首日賽程，香港男子隊明日（26日）將一日兩賽，早上10時45分對巴林，其後下午5時30分對戰關島，而女子隊將於早上11時35分對印度。

亞洲盃三人籃球賽2025

港隊女子隊賽程（外圍賽）

3月26日 11:35am 對印度

3月27日 11:20am 對關島/ 5:05pm 對中華台北

港隊男子隊賽程（外圍賽）

3月26日 10:45am 對巴林/ 5:30pm 對關島

3月27日 10:30am 對馬來西亞/ 5:30pm 對印尼