兩軍對壘例少交收　阿根廷求穩細「鍊」巴西

世盃外南美區傳統大戰，阿根廷主場惡鬥巴西。「潘帕斯雄鷹」冇美斯攻力打折扣，最重要係唔輸即出線，踢得保守啲都好正常，何況巴西王牌雲尼斯奧斯祖利亞孭唔到飛，兼且陣容不整，近年碰頭又例少交收，寧捧2.5球入球細。（HOY TV 77台周三早上8時直播）

作為上屆世盃盟主，依家排緊南美區榜首嘅阿根廷，今次國際賽期有兩大射手美斯、拿達路馬天尼斯因傷退隊，攻力大減，佢哋日前喺世盃外作客巴拉圭，都係要靠「奇兵」泰亞高艾美達建功先至險勝1比0。

不過要留意，「潘帕斯雄鷹」現時領先第7位嘅玻利維亞15分，剩番4輪，只要今仗對巴西有分落袋，就可以鎖定前6嘅直接出線席位，提早取得下年決賽周入場券，打穩陣波亦無可厚非。

另邊廂，巴西上仗憑雲尼斯奧斯祖利亞補時建奇功絕殺哥倫比亞，升上第3位，不過「森巴兵團」的確今非昔比，今屆世盃外13場只得6勝3和4負，畀阿根廷甩開7分，「小雲」上仗嘅入波，先至係佢今屆世盃外開齋波，亦係佢喺國家隊近9個月首個士哥，同喺皇馬相比係判若兩人。

加上中堅加比爾馬加希斯及中場悍將般奴古馬雷斯累積黃牌夠數，今仗要坐波監，遇強唔敢冒進。睇番兩軍近7次碰頭，全開2球或以下，2.5球細盤乃明智之選。

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