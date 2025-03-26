阿根廷「躺着出線」　照大炒巴西

安素費南迪斯(中)今場射入1球及1次助攻。(Getty Images)

周三(26日)早上世界盃外圍賽南美洲區大戰，阿根廷主場鬥巴西，由於開波前夕，原本第7位玻利維亞悶和烏拉圭0比0，令榜首阿根廷未踢已肯定獲得前6位直接出線資格，但呢支衞冕球隊仍然交足功課，以4比1大勝巴西。

南美洲區前6位球隊可以直接獲得明年世界盃決賽周入場券，第7位需要踢附加賽，阿根廷原本今場仲要拎1分，先至肯定出線，但玻利維亞「玩自爆」失分，令阿根廷自動「躺着」出線，照計今場可以放軟手腳。

不過，由於對手係宿敵巴西，阿根廷領隊史卡朗尼仍然排出強陣爭勝，開賽僅4分鐘，就由祖利安艾華利斯入波打開紀錄，跟住安素費南迪斯射成2比0，當時只係踢咗12分鐘。

雖然巴西靠馬菲奧斯根夏建功追番1球，但阿根廷由2位英超兵合作，安素費南迪斯傳畀阿歷斯麥亞里士打射入，上半場領先3比1。

換邊之後，巴西主帥杜利華祖利亞一次過換3位球員，但都無補於事，阿根廷繼續搶攻，效力馬體會嘅22歲「星二代」基利安奴施蒙尼後備上陣，取得首個國家隊入波，奠定4比1勝局。阿根廷贏波後，世盃外14戰取得10勝1和3負，餘下4場成為例行公事。

至於巴西排第4位，領先剛剛贏波升上第7位嘅委內瑞拉6分，直接出線機會仍然樂觀。