祖高域獲細威撐場闖邁阿密8強：真是星光熠熠　

塞爾維亞球王祖高域周二（25日）在邁阿密網賽繼續保持強勢，以直落兩盤6比2輕取意大利的姆錫迪，闖入男單8強，距離爭取生涯第100冠又再走近一步。

這場比賽由於天雨問題而延後上演，6屆盟主兼目前世界排名第5的祖高域開局較為慢熱，一度落後0比2，其後連贏9局，成功以6比2取得第1盤，並在次盤領先3比0。

今場比賽也吸引了8屆女單冠軍S威廉絲成為座上客，觀看祖高域這一戰，而已退役的阿根廷名宿博迪奧更坐在祖高域現任教練梅萊的身後，享受現場氣氛。37歲的祖高域賽後特別感謝兩位網壇傳奇撐場:「很高興看到莎蓮娜(細威)在場邊，博迪奧在我的包廂，梅萊是我的教練。」他笑言:「講真，這真是星光熠熠!」他補充說:「當我見到莎蓮娜時，我感覺是『嘩!』我很高興，但也很緊張，我必須要拿出最好的表現。」

祖高域對自己今仗的表現滿意，他早前以411勝超越了拿度的大師賽贏波最多紀錄，而這位貝爾格萊德人正爭取生涯第100冠，下仗將面對美國的哥達爭逐4強席位。

女單方面，中國名將鄭欽文8強遇上世界第一的莎芭蘭嘉，以2比6、5比7落敗，無緣躋身4強，雙方對戰紀錄仍未能「破蛋」，6次對壘全敗。至於莎芭蘭嘉於4強將與為意大利寫下歷史的保蓮妮。