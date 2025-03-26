一個原因　英格蘭世盃外「失主場」

英格蘭由新帥杜曹領軍之下，踢世界盃外圍賽2戰2勝，呢2場比賽都喺溫布萊球場舉行，成為杜曹「福地」。不過，英國樂隊Coldplay將於8至9月喺溫布萊舉行演唱會，屆時英格蘭世盃外主場對安道爾，預料要移師維拉公園球場踢，座位唔及溫布萊一半，主場氣勢銳減。

倫敦溫布萊球場屬於英格蘭「第一主場」，可以容納9萬位觀眾，球迷坐爆球場，聲勢極之浩大，未踢已先嚇窒對手。杜曹成為英格蘭領隊後，首2場比賽都安排溫布萊球場舉行，分別喺世盃外以2比0擊敗阿爾巴尼亞，大勝拉脫維亞3比0，令呢位德國名帥取得完美開局。

根據英國《太陽報》報道，英國樂隊Coldplay將於8月22日至9月8日喺溫布萊球場舉行演唱會，所以英格蘭9月6日世盃外主場對安道爾，將移師阿士東維拉主場舉行。

英格蘭對上1次喺維拉公園球場比賽，已經係2005年熱身賽對荷蘭，當時打和0比0。由於維拉公園球場只有42,785個座位，氣勢肯定唔及溫布萊，幸好對手只係魚腩球隊安道爾，相信英格蘭即使「失主場」都夠贏。