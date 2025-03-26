賽馬會菁英盃　 冠忠南區遇標準流浪爭出線

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旺角大球場周三（26日）晚上舉行1場「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，由賽前排榜首冠忠南區惡鬥「三哥」標準流浪。南區改由顏翱天把關，基斯、黎格爾、趙聡悟及容昊控制中場，為基哥利和積遜製造突擊機會，伍瑋謙、史提芬彭利拿及艾華3名「大港腳」先列後備；至於要全取3分兼最少取得兩個入球，才能晉級的流浪，派出陳冠燊、李呈及李泳豪3名U22擔正，前線三叉戟為伊巴謙、雷仙奴和劉智樂，新加盟的姜鋧在後備席待命。

冠忠南區正選：

31 顏翱天 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯［C］

9 基哥利

14 宋柱浩

15 黎格爾

19 趙聡悟

23 容昊

26 陳凱柏

90 積遜

標準流浪正選：

99 陳冠燊［GK］

4 梁煒烽

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

12 李呈

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

40 伊巴謙

45 安沙

77 雷仙奴

冠忠南區後備：

1 伍瑋謙 ［GK］

13 陳嘉昊 ［GK］

7 史提芬彭利拿

8 李嘉耀

10 亞哥斯達

11 佐佐木周

16 翟廷峯

18 艾華

20 游卓峰

21 黃浩然

27 莊晉

28 張國鋒

標準流浪後備：

1 盧兆崎［GK］

9 黃韜霖

14 馬榕生

16 袁熙懃

21 張青雲

25 梁凱俊

33 法蘭度

37 張廣然

58 黃曉揚

93 嚴顥崑

97 任亨俊

98 姜鋧

旺角大球場周三（26日）晚上舉行1場「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，由賽前排榜首冠忠南區惡鬥「3哥」標準流浪。南區今仗保持不敗即告首名出線，但流浪要全取3分兼最少取得兩個入球才能晉級下，必定全力搶攻，激鬥可期。（on.cc東網周三晚上7時30分按次收費直播）

南區今場只要保住1分，就能首名出線4強，但伍瑋謙（Ivan）、艾華及史提芬彭利拿因隨「大港腳」出戰「亞盃外」而缺陣，領隊貝可泓（Calvin）盼其餘球員挺身而出：「流浪要贏波先出到線，一定會踢得主動啲，而且Ivan佢哋踢唔到，對調動實有影響，但我對其他球員有信心，希望佢哋畀心機踢好啲，證明自己。」值得一提，翟廷峯和佐佐木周有傷在身，上陣成疑。

陳潤潼就稱，即使賽果對晉級形勢舉足輕重，但仍會保持平常心應戰，並指流浪進攻套路多變，務必加倍小心：「雖然啱啱喺聯賽贏咗流浪，但見到『樂仔』突破好有威脅，加上當法蘭度客串中鋒打高波，都畀到好大壓力，呢兩點要睇緊啲。」

流浪方面，上場聯賽以1球不敵南區，相隔10日再次交手，助教盧均宜強調今場進攻上會採取主動，爭取入球：「上場其實大家互有攻守，只係一個犯錯令球證吹番轉頭先導致失波，今場除咗防守上要保持集中，陣容同部署上都會有變化，更進取去爭取入波。我哋同南區係五五波，相信球隊有能力同決心去贏對手。」陣容方面，林遼太累積5面黃牌，今場停賽。

流浪目前以2仗1勝1負，排於小組第3，今仗必須全取3分兼取得最少兩個入球才可出線，中場李呈形容今仗對爭取衞冕極為關鍵：「今場比賽對於出線好重要，希望執行到教練部署；南區嘅基哥利同佐佐木周好硬淨，而且佢哋默契強，畀到我哋幾大麻煩，但自從伊巴謙返嚟帶住大家之後，表現明顯有改善，希望盡力發揮一貫嘅水準，爭取出線。」