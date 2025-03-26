3x3亞洲盃　林俊達19分　港籃收穫2連勝

FIBA 3x3亞洲盃周三（26日）於新加坡展開外圍賽，香港男子隊憑林俊達兩場轟入19分，先後擊敗巴林和關島取小組兩連勝；香港女子隊亦憑馬丹鳳攻入8分大勝印度。

世界排名第17位的香港男子隊由蔡龍德、林俊達、陳永熹和黃浩賢組成，早上面對世界排名第24位的巴林明顯有備而來，拉開至19：4，巴林要到最後1分鐘才追回3分，最終香港以21：7大勝。林俊達此戰攻入9分，黃浩賢亦轟兩球2分波取6分，「雙塔」陳永熹和蔡龍德則各得3分。港隊下午再度出擊，對排名第25位的關島戰況較為激烈，但林俊達保持火燙手感，外線3次得手全場攻入10分，加上陳永熹取5分，香港以20：16取兩連勝。

唐曉蕾、馬丹鳳、關海珮、任栩燕組成的香港女子隊（世界排名第18位）亦有好表現，上屆賽事港隊僅負印度，失落出線資格，今次港隊新陣出擊，壓逼防守湊效，馬丹鳳轟3記兩分波得8分，任栩燕、唐曉蕾和關海珮亦各得5、3及1分，最終以17：6力挫世界排名第15位的印度。

香港男、女子隊明日（27日）同樣需要一日兩賽，男隊會對馬來西亞和印尼，女隊迎來關島及中華台北。

3x3 亞洲盃外圍賽賽程

男子A組

10：30am 香港 對 馬來西亞；香港 對 印尼

女子B組

11：20am 香港 對 關島；5：05pm 香港 對 中華台北