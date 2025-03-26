賽馬會菁英盃　標準流浪1球挫冠忠南區　無緣4強

旺角大球場周三（26日）晚上舉行1場「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，由賽前排榜首冠忠南區惡鬥「三哥」標準流浪。最終流浪憑伊巴謙一箭定江山，以1比0勝出，但因得失球差不及理文，分組賽出局衞冕失敗，南區則首名出線。

南區改由顏翱天把關，基斯、黎格爾、趙聡悟及容昊控制中場，為基哥利和積遜製造突擊機會，伍瑋謙、史提芬彭利拿及艾華3名剛抵港的「大港腳」先列後備；至於要全取3分兼最少取得兩個入球，才能晉級的流浪，派出陳冠燊、李呈及李泳豪3名U22擔正，前線三叉戟為伊巴謙、雷仙奴和劉智樂，新加盟的姜鋧在後備席待命。

求勝心切的流浪率先搶攻，開賽僅兩分鐘，李泳豪右路傳中，伊巴謙頂彈地波斜出。15分鐘，南區慘食詐胡，陳凱柏開出罰球，川瀨浩太混戰中射入，但他越位在先，入球無效。大難不死的流浪35分鐘先開紀錄，雷仙奴左路傳中，伊巴謙門前射成1比0，上半場補時階段，積遜回後，基哥利起腳柱邊出界，流浪半場領先1球。

南區下半場覺後換入佐佐木周、亞哥斯達及游卓峰，改善中前場活力，69分鐘，游卓峰推前後抽射，未能命中目標。4分鐘後，流浪調入任亨俊，加強攻力，79分鐘，林堂真送前，基斯頭槌解圍不遠，雷仙奴禁區頂勁射高出，流浪末段繼續狂攻，並把後備入替的法蘭度，推上前線客串中鋒，但都未能再取得入球，結果流浪贏1比0完場，惟得失球差不及理文，在分組賽止步，衞冕失敗，南區首名出線。

流浪無緣晉級，中堅安沙賽後難掩失落，表示全隊已奮戰到底，可惜賽果未如人意：「今場大家踢得好好，如果有啲運，應該可以入多幾粒，可惜我哋把握力唔夠好，冇辦法晉級4強。」

不過安沙亦鼓勵隊友盡快收拾心情，在聯賽以及「冠忠巴士六十週年足總盃」爭取佳績：「雖然喺『菁英盃』出咗局，但我哋要專注踢好聯賽同『足總盃』，只要大家Keep住今場表現，話唔定會有驚喜。」

南區領隊貝可泓（Calvin）承認，球隊今仗演出未如理想，直指球隊落後下進退失據：「被流浪入咗1球之後，大家知道輸0比1都可以出線，反而令球員唔知攻定守好；嚟緊4強對東方，雖然呢季輸畀佢哋幾次，但見球員愈踢愈好，希望到時踢番出應有水準。」

談到伍瑋謙等3名「大港腳」剛到埗，立即赴旺角場候命，Calvin認為此舉象徵球員團結一致：「開波前已經決定咗，多數唔會畀佢哋落場，但好多謝佢哋趕番嚟支持隊友，始終今場對球隊好重要。」