賽馬會菁英盃　贏波仍出局　陳冠燊：有無力感

周三（26日）晚旺角大球場上演「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，「三哥」標準流浪以1比0擊敗賽前排榜首的冠忠南區，可惜因得失球差不及理文，最終流浪在分組賽出局，U22門將陳冠燊對於無緣衞冕感到遺憾，盼球隊於「冠忠巴士60週年足總盃」有更好的表現，打入決賽。

20歲的門將陳冠燊今場零封對手，但由於得失球差不及同組的理文，最終贏1比0但出局，他表示球隊表現有所交代但欠運氣，對於無緣衞冕感到失望：「上場聯賽對南區情況差唔多，我哋又係有好多機會，成隊波其實做到賽前嘅部署，但係唔好彩，下半場就係差埋門嗰腳，入唔到多1球。始終上年啱啱攞完冠軍，今年分組賽就咁樣出局，梗係比較失望，我作為門將呢個位冇辦法上前場幫手進攻，覺得自己幫唔到隊波去贏，所以係有啲無力感。」

流浪將會於「足總盃」與港會爭入決賽，陳冠燊期望球隊將悲憤化為動力，盡力取得決賽席位：「我哋足總杯已經入咗4強，希望喺『足總盃』可以表現得更好，甚至入決賽。我相信球隊今場之後會盡快調整心態，喺接落嚟嘅聯賽爭取更多嘅分數。」