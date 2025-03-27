與菲律賓球手傳緋聞　黃澤林：都幾困擾！

剛在ATP 1000級別邁阿密網球大師賽殺入32強、成功寫下香港網壇歷史的黃澤林（Coleman），可謂最近「大紅人」，連同感情生活亦備受關注。對於網上有指他與菲律賓籍少女球手伊雅娜（Alexandra Eala）正在拍拖，他返港後於機場受訪時，除間接否認之餘，又笑稱對自己造成困擾。

香港網球「一哥」黃澤林，早前在ATP 1000級別邁阿密網球大師賽取得佳績後，其感情狀況亦隨即成為焦點。當中網上近日不斷傳出他正與來自菲律賓19歲超新星、在邁阿密網球大師賽躋身女單8強的伊雅娜（Alexandra Eala）拍拖；據了解兩人同為拿度網球學校學生，除曾一起到主題公園遊玩，女方的社交媒體亦上載了多張與Coleman的單獨合照，惟目前已全部刪除。

而Coleman在今次回港後，亦有間接回應道今次緋聞：「這的確對我有點困擾，因為（事情）都不是這樣。記者經常用一些兩、三年前的相片，而那時還在亞運期間，時間過了很久，我都不知道要怎樣解釋，所以我選擇不回答了。」值得一提，伊雅娜亦曾於邁阿密網球大師賽晉級16強賽後，即場否認Coleman為自己的男友：「不是，他不是我男朋友！但我為他取得好成績，感到超級開心。相信不止是我，感到很多人都會從他身上得到啟發。」