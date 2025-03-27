巴西展救亡計劃　會長連任即斟安察洛堤

足球王國巴西近年成績跌落谷底，周三(26日)世盃外1比4慘敗死敵阿根廷腳下，被視為巴西史上最羞家演出之一，領隊杜利華祖利亞面臨炒魷。據報巴西足總急展救亡計劃，日前宣布連任嘅足總會長艾拿度，即時重啟斟介皇家馬德里教練安察洛堤執教，協助換帥行動嘅「大哨」朗拿度亦表示有希望實現。

巴西喺世盃外南美洲區只排第4位，若非今屆世盃擴充令南美有6隊直接出線，巴西入唔入到決賽周都成問題。不過巴西低迷表現已令球迷憤怒，前鋒雲尼斯奧斯祖利亞亦表示需要重建：「我哋要重新審視依家所做嘅一切，明年就係世界盃，我唔想再輸多次，壓力將會更加大，巴西國民希望我哋贏波。」

據《環球體育》報道，杜利華嘅帥位已岌岌可危，足總周五(28日)將開會決定佢嘅前途，而日前宣布連任足總會長嘅艾拿度，正正係2年前力斟安察洛堤嘅話事人，艾拿度當年為等待安察洛堤加盟，寧願搵看守領隊帶巴西接近1年而受詬病，足證佢對該意大利名帥嘅着迷。

《The Athletic》、《ESPN》等媒體報道，巴西已再次同安察洛堤進行接洽，盛傳65歲嘅「肥安」將喺夏天離開皇馬，帶領巴西出戰世盃將係千載難逢機會，而且佢對巴西國腳雲尼斯奧斯、洛迪高高斯、艾達米列達奧、安迪歷等都好熟悉，係重建巴西最佳人選。

退選巴西足總會長嘅朗拿度，將會協助艾拿度斟介安察洛堤行動，佢日前表示：「我都有份幫手斟安察洛堤，當年失敗原因係皇馬唔放人，佢最後幫皇馬拎歐聯冠軍，令球隊決定留低佢，否則佢已經係巴西領隊，呢個計劃並唔係一個幻想。」