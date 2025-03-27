香港7欖明天啟德首演　26場賽事+激光開幕+南韓啦啦隊

首次移師啟德上演的「2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，周五（28日）起一連三天在啟德體育園主場館爆發，全球30支頂尖男女子「7欖」球隊，將使出渾身解數力爭成為這個新場館的首個冠軍。

周五揭幕日將進行26場比賽，能容納近5萬觀眾的主場館於早上10時30分將進行第一場比賽，安排了女子組賽事由日本對加拿大，而首場男子賽事則於11時16分進行，由C組的英格蘭對奧運金牌法國爭逐；同日亦有多支奪標大熱如新西蘭、斐濟、阿根廷及澳洲隊等陸逐亮相，爭響勝鼓。

至於主場出擊的男、女子港隊將於黃昏時段在「Melrose 銀劍賽」登場，並分別與中國隊及哈薩克女隊爭逐。賽事開幕禮則安排於上述兩場比賽賽程中間、晚上6時42分隆重開幕，屆時有舞龍舞獅揭開序幕之外，將有嶄新的激光投影表演，不僅融合了標誌性的香港元素圖案，還將呈現經典的賽事場景，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏，勢必點燃全場氣氛。而周日的閉幕禮則會打開天幕在球場上空有煙火匯演，在看台上蓋將安裝28個發射點，交織壯觀畫面。

今屆比賽將成為全球7欖國際賽的焦點之一，大會邀請了南韓冠軍級棒球隊啦啦隊、憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」其中七員，包括隊長金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗和高嘉彬為球隊打氣助陣。首次來港的七位啦啦隊明星將於賽事期間表演應援舞，並在主場館及七欖球迷村進行快閃表演，以活力四射舞蹈與現場觀眾互動，勢掀全場高潮。

主場館內南舞台，表演陣容同樣強勁，包括英國著名電子舞曲先驅 DJ Pete Tong、以《Freed from Desire》聞名的意大利唱作歌手 GALA 及屢獲音樂大獎的英國搖滾樂隊 Kaiser Chiefs，將在18米闊的舞台上表演，勢令現場氣氛再度升溫！而啟德體育園東面的多用途活動區域，賽事期間亦設香港七欖球迷村開放予持票球迷，設有直播比賽的大螢幕、餐飲攤位、酒吧、商店和兒童專區，並提供娛樂體驗及預先安排的球隊見面會，肯定令大小球迷都有歡樂回憶。

前新西蘭七人欖球隊隊長、七欖名人堂成員科比斯（DJ Forbes）說：「香港站一直是七人欖球的世界盃。」「在我們成長過程中，只有香港站是我們唯一會觀看的比賽，我只知道香港國際七人欖球賽；所以坐飛機來香港比賽一直都是眾球員職業生涯上的一大亮點。任何新球場總是會帶來無比興奮，我相信『南看台』的每一位，都會竭盡全力，令球員們感受到香港獨特的氣氛及活力。」

今日焦點賽事：

10:30 女子C組 日本 對 加拿大

11:16 男子C組 英格蘭 對 法國

12:38 男子A組 斐濟 對 美國

15:12 女子B組 英格蘭 對 愛爾蘭

16:21 男子A組 阿根廷 對 美國

17:30 男子B組 新西蘭 對 澳洲

18:22 女子銀劍賽 中國香港 對 哈薩克

18:42 開幕禮

19:07 男子銀劍賽 中國香港 對 中國

20:16 男子B組 新西蘭 對 烏拉圭

20:39 男子B組 南非 對 澳洲

比賽資料

日期:3月28至30日

地點:啟德體育園主場館

交通方法:啟德港鐵站及宋皇臺港鐵站

七欖球迷村關閉時間：周五及周六晚上10:30，周日晚上7時