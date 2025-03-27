香港隊　3支青年梯隊4月展開集訓

香港男子足球16、15及13歲以下代表隊將於4月先後舉行本地集訓，足總周四（27日）公布決選名單，其中U16及U15會在4月10至12日期間，作客友賽恆大足球學校兩次。

挑選了28位小將的港隊U13，將於4月3日至8日期間，連續6日在將軍澳足球訓練中心，舉行本地集訓；至於各徵召18位球員的港隊U16及U15，行程大致相同，在4月5日至8日於將軍澳足球訓練中心舉行操練，9日出發，備戰10日和12日作客恆大足球學校的友賽。值得一提，今季曾於港超上陣的東方小將黃安游，亦有入選U16大軍名單。

港隊U13決選如下：

門將：林俊達（標準流浪）、郭熹（港會）、吳彥諾（傑志）

場區球員：張竣彥、蔣宗諺、林峻丞、劉睿哲、羅宇靖（標準流浪）、張鉦皓、何政希、李卓軒、吳承恩、布鉉曦、柏頌安、邱敬楠（東方）、陳子堯、施奕朗、曾柏然（東區）、羅明讓、韓歐偉、梁培銳（港會）、陳朗鋒、劉軒佑、劉永熙、謝朗天（傑志）、林敬庭、梁凱熙、袁質安（理文）

港隊U15決選如下：

門將：劉彥鋒（標準流浪）、羅建峰（理文）

場區球員：李晨希、李乘喆（標準流浪）、張智睎、譚浩然、徐天塱、黃舜（東方）、謝燿楠、黃子搴（港會）、方晉杰、劉吴、李承駿、馬烙、余靖珏（傑志）、封天南（港峰）、鮑學賢、曾柏羲（理文）

港隊U16決選如下：

門將：熊晞然（東方）、鄧沛諄（傑志）

場區球員：陳傑智（艾高干）、莫嘉宏、余立峯（標準流浪）、黃安游、王為（東方）、莊植舜、黎學雋（港會）、劉溢嵐、彭慶瞵（傑志）、冼浚諺（港峰）、陳育培、蔡沛羲、韋懿洋（理文）、戴中铭（浩運）、謝逸嵐（南華）、黃溢軒（山形明正高等学校）