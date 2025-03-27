香港男籃殺入3x3亞洲盃正賽　女隊遺憾出局

香港籃球代表隊周四（27日）續於新加坡出戰FIBA 3x3亞洲盃外圍賽，其中男子隊憑林俊達轟全場最高9分擊敗馬來西亞，其後以一分之差憾負印尼，最終以3勝1負小組首名出線正賽，將於周六（29日）對陣蒙古和新加坡爭8強席位。至於女子隊大勝關島後，關鍵一仗不敵中華台北，排名小組第二無緣晉級正賽。

世界排名第17位的香港男子隊，昨日收穫2連勝，今日再戰小組賽先對世界排名第9位的馬來西亞。雙方初段拉鋸至5：5平手，隨後港隊打出一段7：2攻勢拉開差距，即使對手連追3分，但4名港將狀態不俗輪流入波，最終以21：13取得3連勝。港隊下午出戰最後一場小組賽，與排名第16的印尼鬥得難分難解，最後一分鐘戰成14：14，惟港隊尾段未能克服落後1分的被動局勢，終場以18：19惜敗，但仍以3勝1負成績排在小組首名闖進正賽。港隊將對陣同處A組的蒙古和新加坡，力爭小組前2晉級8強。

世界排名第18位的香港女子隊，第2場外圍賽對陣排名第23的關島，港隊憑出色防守，令對方僅一人取得5分，加上馬丹鳳和關海珮高效攻入7分及6分，首次參賽的任栩燕亦取得5分，完場以21：5大勝對手。最後一仗硬撼世界排名第10的中華台北，唐曉蕾爆發轟全場最高的7分，於最後1分鐘領先17：15，惟讀秒階段犯規後，對方把握兩記罰球全中並連取4分，最終港隊以19：17落敗。香港女子隊小組排名僅次中華台北，無緣出線正賽創歷史。