吳卓恩膺全年最傑出青少年運動員：努力的肯定！

去年以14歲之齡首登殘奧舞台、於女子SB6級100米蛙泳摘銅的吳卓恩，周四（27日）獲得體院頒發「全年最傑出青少年運動員」獎項，大會亦向27位香港體壇新秀頒發傑出青少年運動員獎，以表彰他們的努力。吳卓恩奪獎後直言興奮：「能鼓勵我在未來的比賽爭取更好成績！」

由體院主辦的善德基金會傑出青少年運動員選舉，向具傑出表現的19歲以下「傑青」作出嘉許，今季共有27名分別來自15個體育項目的運動獲傑青運動員獎，包括歐陽穎芝及陳以熙（羽毛球）、陳梓銘（跳水）、男子花劍青年團體蔡子樂、林浩朗及陸浚諾（劍擊）、劉弦（高爾夫球）、男子空手道青年團體形成員招穎羲、曾栢賢及黃溢牽（空手道）、葉家晴（草地滾球）、丘汶希及饒嶢（野外定向）、區樂詒（殘疾人游泳 – 肢體殘疾）、鄭祺翱及黃子曦（帆船）、林靜欣（滑冰）、由麥明芯、蘇籽童、阮芯諾及張嘉鈺組成的女子乒乓球青少年代表隊（乒乓球）、劉子琦（跆拳道）、Sarah Elise Modiano及莫柏勛（三項鐵人）、蔡穎桐及孔繁勁（滑浪風帆），以及李悦僮（木球）。

上年為港隊添一面銅牌、成為香港歷來最年輕殘奧獎牌得主的泳將吳卓恩，奪下唯一的「全年最傑出青少年運動員」獎項，成為是日全場焦點，她對此直感意外，「完全沒想過能拿到這個獎，是對我努力的肯定，意義重大」，她補充道：「有時訓練很辛苦，難免會想放棄，但會不斷提醒自己要堅持到底，才能完成自己想做的事。」

「卓恩」將於下周飛往日本出戰分站賽，力爭佳績為世錦賽和全運會「熱好身」：「全運會之前還有世錦賽，會全力爭取好成績，達到最佳入圍標準時間，為全運會爭取達標及做好準備。」

至於本年內三度獲選為傑出青少年運動員的乒乓球女將蘇籽童，則獲頒「全年最佳青少年運動員」，她於去年世界乒乓球職業大聯盟青少年挑戰賽菲律賓站中，一舉取得U17女子單打、U19女子單打及U19混合雙打三面銅牌。其後夥拍隊友在老撾站賽事勇奪U19混合雙打金牌，再於ITTF世界青少年錦標賽中，與隊友合力獲得U15女子團體項目銅牌。乒總過去一年共提名10位運動員參與選舉，所有運動員均獲頒獎項，因而獲「全年最積極參與體育總會」獎項。