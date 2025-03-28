香港七欖啟德園開戰　加拿大女隊挫日本奪首勝

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周五（28日）假啟德主場館開幕，其中早場率先舉女子Pool C賽事，加拿大女隊以24比17擊敗日本，奪得啟德園史上第1場7欖勝仗。

啟德主場館史上首場香港七欖，在早上舉行，由女子世界排名第5位的日本，惡鬥第6位的加拿大，惟早上入場人數約只有兩成滿，因此氣氛未算高漲，最終加拿大憑貝莫絲（Fancy Bermudez）兩度達陣，加上艾絲（Olivia Apps）及寶蓮（Sabrina Poulin）各做出1次達陣，以24比17力退有Honoka Tsutsumi達陣兩次的日本，贏得啟德主場館首場七欖勝仗。

今仗兩度達陣兼第2次來港參加七欖的貝莫絲，對主場館讚不絕口：「我是第2次來港比賽，這個場館可能是我踏足過最佳的場地，大家都很享受在此作賽。」談到首日賽事關閉天幕舉行，因此球員能夠在不受天氣影響下作賽，貝莫絲認為這個安排非常理想：「今早有陣雨，所以我在戶外熱身時全身濕透，幸好球場關閉天幕，令大家不受天氣影響，可以在舒服的環境比賽。」

至於較後時間其他賽果，男子Pool C的英國以12比7擊敗法國，世界排名第9的肯亞，則以12比0爆冷輕取「二哥」西班牙。