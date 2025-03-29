港籃突破性闖3X3亞洲盃正賽　惜負強敵未能再進一步

由蔡龍德、林俊達、陳永熹及黃浩賢組成的港籃，周六（29日）出戰FIBA 3X3亞洲盃，成功突破外圍賽而打入正賽的港籃面對新加坡雖由林俊達獨取6分，一度追近只差兩分距離，可惜最終仍以16:21憾負。其後越級挑戰兩屆冠軍蒙古，再以8:22告負，宣佈未能晉身8強，但這已創下歷來最佳成績。

港籃日前於外圍賽挫巴林、關島及馬來西亞，及以1分負印尼而錄得4戰3勝，歷史性晉級3X3亞洲盃正賽最後12強，經一天休息後今日在A組硬仗連場，面對擁主場之利的新加坡甫開賽便被對手射入閃電式外圍，更一度落後至0:5及5:13。但港籃未有洩氣憑黃浩賢的Answer 2遠投、林俊達奮勇剷籃，及藉蔡龍德的身高優勢兩度封阻對方，而陳永熹愈戰愈勇低位爆籃及搏得犯規，連入2罰球後港隊一度收窄比分至僅落後15:17。可惜尾段被主隊得手，最後兩分命中，港籃以16:21惜敗。該仗林俊達獨取6分、陳永熹亦有4分進帳，黃浩賢及蔡龍德各得3分。

晚上再對亞洲實力首屈一指的蒙古，對手的力量、速度及身型優勝，對抗性極高的打法亦令港籃難以招架，最終在林俊達搏得6分之下，以8:22向蒙古稱臣，結束這次星洲之旅。